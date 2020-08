Inter-Siviglia, Godin è il sesto giocatore nella storia a segnare sia in finale di Champions League che di Europa League (Di venerdì 21 agosto 2020) Con il colpo di testa vincente di questa sera che ha riportato il match tra Inter e Siviglia sul 2-2 nella finale di Europa League, Diego Godin è “il sesto giocatore nella storia a segnare sia in una finale di Coppa dei Campioni / Champions League che in una finale di Coppa UEFA / Europa League dopo Steven Gerrard, Hernan Crespo, Dmitri Alenichev, Allan Simonsen e Pedro. Generale”, come riporta l’account ufficiale Twitter di Stats Perform sul calcio italiano, con le statistiche di OptaPaolo. 6 – ... Leggi su sportface

