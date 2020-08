Inter, decima finale europea: la prima in Europa League (Di venerdì 21 agosto 2020) L’Inter, che questa sera affronterà il Siviglia nella finale di Europa League, si appresta a giocare la sua decima finale europea. Cinque in Champions League, con tre coppe in bacheca; l’ultima giusto dieci anni fa con Mourinho dopo la vittoria sul Bayern Monaco che domenica sfiderà il Psg a Lisbona. Quattro invece in Coppa Uefa, con tre vittorie ai danni di Roma nel 1990/91 nel derby tutto italiano, Salisburgo, nel 1993 e Lazio nel 98 con Simoni allenatore e Ronaldo il Fenomeno nel 3-0 ai capitolini. L’unica sconfitta nel 1997 contro i tedeschi dello Schalke 04. Quella di questa sera dunque la quinta finale, la prima vista la nuova denominazione di Europa ... Leggi su alfredopedulla

Gazzetta_it : Inter, dieci motivi per vincere dieci anni dopo (c'è anche Messi...) - zazoomblog : Inter decima finale europea: la prima in Europa League - #Inter #decima #finale #europea: - infoitsport : Siviglia-Inter (finale Europa League, 21 agosto ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, decima finale europea pe… - Enzobruno9 : Ripasso delle finali Europee dell'#Inter. Un pezzo di vita. Stasera la decima. #SivigliaInter #InterSiviglia #UEL… - SciabolataFFP : Stasera l'#Inter giocherà la decima finale europea della propria storia. Si va dalla seconda Coppa dei Campioni vi… -