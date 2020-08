Inter, Conte: “Peccato di esperienza. Il futuro da pianificare anche senza di me…” (Di venerdì 21 agosto 2020) L'Inter esce sconfitta nella finale di Europa League contro il Siviglia. I nerazzurri chiudono amaramente una grande stagione. Tocca al tecnico Antonio Conte trarre un bilancio dell'annata.caption id="attachment 989489" align="alignnone" width="1024" Antonio Conte (getty images)/captionLE PAROLE DI ConteAntonio Conte commenta la gara della sua squadra: "La partita è stata dura ed equilibrata. Un episodio poteva spostare l'equilibrio. Abbiamo avuto due occasioni noi, poi c'è stato l'episodio di Lukaku... Peccato perché il Siviglia aveva calato il ritmo. Credo che il rimpianto sia relativo, perché abbiamo dato tutto. Abbiamo perso contro una squadra esperta, con giocatori che hanno già disputato molte volte questa competizione. Questi ragazzi devono avere una certezza. ... Leggi su itasportpress

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per la #UELfinal! ?? #SivigliaInter #UEL… - UEFAcom_it : ??? Antonio Conte carica così l'Inter in vista della finale di @EuropaLeague ?????? #UEL | #UELfinal | @Inter - Corriere : Conte ha costruito la squadra più forte d’Italia. Adesso deve crescere del tutto anche ... - Fri20830160 : #Skysport #conte in bilico all'Inter !!! Si godeeeeeeee !!!! #SevillaInter #SEVINT - MaxPastis : L'inter ha costruito una squadra x conte spendendo un bordello di soldi e ora se ne va -