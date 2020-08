Inter, Adani: “Se il Siviglia si permette Banega, ci si può permettere Eriksen” (Di venerdì 21 agosto 2020) Interessante commento di Daniele Adani, opinionista e commentatore tecnico Sky, dopo la finale di Europa League Inter-Siviglia 2-3 che si è conclusa con la vittoria degli andalusi sui nerazzurri. In particolare Adani ha posto l’accento sull’utilizzo e sul ruolo di Christian Eriksen nello scacchiere tattico di Antonio Conte: “Dobbiamo proiettarci nel futuro e bisogna parlarne. Se il Siviglia si permette Banega ed è condiviso da allenatore, compagni e società, non c’è motivo per cui l’Inter non possa permettersi Eriksen.“ Leggi su sportface

