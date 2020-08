Instagram ora mostra i post di estranei alla fine del tuo feed: agli utenti non piace (Di venerdì 21 agosto 2020) Instagram ora mostrerà agli utenti i post di estranei alla fine dei loro feed e le persone non ne sono contente. Il gigante della tecnologia ha introdotto una nuova funzione “post suggeriti“, il che significa che i post con nomi sconosciuti appariranno quando avrai finito di visualizzare i post recenti degli utenti che segui. Sebbene gli “estranei” siano correlati ai contenuti che vedi normalmente, saranno account che non segui e includeranno anche annunci. Instagram spera che la nuova funzionalità aiuti gli utenti a cercare nuovi contenuti sulla piattaforma. Instagram, la nuova ... Leggi su italiasera

Il video di Halle Berry che esce dall'acqua ha davvero stupito e conquistato la folta schiera dei suoi seguaci che ammirano sul noto social network delle immagini, Instagram. L'attrice che sui social ...

