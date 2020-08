INPS, oltre 3 milioni beneficiari reddito e pensione cittadinanza (Di venerdì 21 agosto 2020) (Teleborsa) – Con il mese di luglio sono stati superati i 3 milioni di persone coinvolte, con un aumento del 17% rispetto a gennaio 2020, riferite a 1,3 milioni di nuclei familiari che hanno attualmente in pagamento il reddito/pensione di cittadinanza, con un importo medio mensile di 523,29 euro. In particolare, con riferimento al solo reddito di cittadinanza, sono 1,1 milioni i nuclei familiari che risultano avere in pagamento il beneficio con 2,9 milioni di persone coinvolte e con un importo medio mensile di 561,23 euro. Leggi su quifinanza

