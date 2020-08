Indonesia orientale, forte scossa di terremoto magnitudo 6.9 (Di venerdì 21 agosto 2020) forte scossa di terremoto in Indonesia orientale, con epicentro nel mar di Flores, non si sono registrati danni a cose e persone per ora. forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.9 è stata registrata sull’isola di Celebes, al largo Indonesia orientale. Un terremoto che secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

