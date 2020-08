Indonesia: forte scossa di terremoto di magnitudo 6.9 – VIDEO (Di venerdì 21 agosto 2020) È stata registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.9 al largo dell’Indonesia orientale, avvertita a centinaia di chilometri dal suo epicentro Sull’isola di Celebes, al largo dell’Indonesia orientale, è stato registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.9. I dati forniti dall’Usgs fanno sapere che la scossa di terremoto è avvenuta a 220 chilometri … L'articolo Indonesia: forte scossa di terremoto di magnitudo 6.9 – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

