Indonesia, forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5: i dettagli (Di venerdì 21 agosto 2020) La terra torna a tremare in Indonesia: una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.5 è stata registrata nel Mar di Flores. Da quanto si apprende, la forte scossa è stata registrata intorno alle ore 13:09 locali, corrispondenti alle 6:09 italiane. Il terremoto ha avuto luogo nel Mar di Flores, in Indonesia.

