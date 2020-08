India, cane salvato per strada: era ricoperto di catrame (Di venerdì 21 agosto 2020) ed era rimasto bloccato sul marciapiede senza potersi muovere Ancora una triste storia di maltrattamento nei confronti dei cani arriva dall’India. Champi (questo il suo nome) era a malapena riconoscibile quando il personale di un centro di soccorso per animali a Solapur, l’ha trovata sul ciglio … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ricoperto di catrame, attaccato saldamente al marciapiede. E' in queste terribili condizioni, dolorante e «incapace di muoversi» che un cane è stato trovato fra le strade di Solapur, in India. Non si ...

Si cerca India, cane smarrito a Civitella Casanova: appello per le ricerche

Si chiama India è ed cane di grossa taglia, un'esemplare femmina che si è smarrita nella zona di Civitella Casanova il 17 agosto. La 4 zampe è fuggita mentre usciva dal canile per essere messa in auto ...

