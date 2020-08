Incidenti montagna, precipitano da cresta nel Valdostano: morti 2 alpinisti (Di venerdì 21 agosto 2020) commenta Due alpinisti, un uomo e una donna, sono morti dopo essere precipitati dalla cresta del Rothorn, a 3.150 metri di quota, in Val d'Ayas, Aosta,. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino ... Leggi su tgcom24.mediaset

FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Incidenti montagna, precipitano da cresta nel Valdostano: morti 2 alpinisti #aosta - AnsaRomaLazio : Incidenti montagna:recuperato corpo turista romano a Cortina. Riaffiorato da pozza alla base della cascata di Fanes… - zazoomblog : Incidenti montagna:recuperato corpo turista romano a Cortina - #Incidenti #montagna:recuperato #corpo - AnsaVeneto : Incidenti montagna:recuperato corpo turista romano a Cortina. Riaffiorato da pozza alla base della cascata di Fanes… - iconanews : Incidenti montagna:recuperato corpo turista romano a Cortina -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti montagna

Agenzia ANSA

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 21 AGO - Il corpo di Alfonso Maria Lostia, turista romano di 38 anni disperso in una pozza d'acqua alla base delle cascate di Fanes, nelle vicinanze di Cortina d'Ampezzo, i ...Due alpinisti - un uomo e una donna - sono morti dopo essere precipitati dalla cresta del Rothorn, a 3150 metri di quota, in Val d'Ayas (Aosta). Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano c ...