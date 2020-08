Incidenti montagna, anziano cade sul sentiero, trovato morto (Di venerdì 21 agosto 2020) Un uomo di 80 anni, residente a Milano ma originario di Tualis (Udine), è morto per le conseguenze di una caduta mentre stava percorrendo un sentiero che conduce al Monte Crostis in Friuli. Secondo una ricostruzione, l’ottantenne si era incamminato dalla strada che sale alla panoramica delle vette, a circa sei chilometri da Tualis, assieme a un compagno di gita per cercare funghi. Verso le 16.30 l’anziano si è separato dall’altro escursionista ed è stato dato l’allarme. Alle ricerche hanno partecipato i tecnici della stazione del soccorso alpino di Forni Avoltri, la Guardia di Finanza di Tolmezzo, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Il corpo dell’uomo è stato individuato ieri sera. La salma è stata recuperata dall’alto con la tecnica del contrappeso ... Leggi su udine20

