Incidente in Buenos Aires, schianto moto-monopattino: tre 20enni feriti, solo uno col casco, (Di venerdì 21 agosto 2020) Repertorio Incidente nella notte tra giovedì e venerdì, verso l'una, in corso Buenos Aires. Una moto e un monopattino si sono schiantati e tre ventenni sono rimasti feriti, per fortuna nessuno in modo ... Leggi su milanotoday

piepol49 : Incidente in Buenos Aires, schianto moto-monopattino: tre 20enni feriti (solo uno col casco) - ppaul_64 : RT @AnsaLombardia: Scontro moto monopattino a Milano, tre in ospedale. Incidente nella notte in corso Buenos Aires, nessuno grave | #ANSA h… - AnsaLombardia : Scontro moto monopattino a Milano, tre in ospedale. Incidente nella notte in corso Buenos Aires, nessuno grave |… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Buenos Incidente in Buenos Aires, schianto moto-monopattino: tre 20enni feriti (solo uno col casco) MilanoToday Milano, la bici sfratta parcheggi e bus: la svolta slow di viale Monza

Gli operai hanno già iniziato i rilievi e da lunedì attaccheranno con i lavori - i cantieri si muoveranno dal confine con Sesto San Giovanni verso il centro - che dureranno per tutto settembre. Obiett ...

Incidente in Buenos Aires, schianto moto-monopattino: tre 20enni feriti (solo uno col casco)

Incidente nella notte tra giovedì e venerdì, verso l'una, in corso Buenos Aires. Una moto e un monopattino si sono schiantati e tre ventenni sono rimasti feriti, per fortuna nessuno in modo grave nono ...

Gli operai hanno già iniziato i rilievi e da lunedì attaccheranno con i lavori - i cantieri si muoveranno dal confine con Sesto San Giovanni verso il centro - che dureranno per tutto settembre. Obiett ...Incidente nella notte tra giovedì e venerdì, verso l'una, in corso Buenos Aires. Una moto e un monopattino si sono schiantati e tre ventenni sono rimasti feriti, per fortuna nessuno in modo grave nono ...