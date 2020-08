Incendi tra Roma e provincia, 50 gli interventi al momento: ecco le aree più colpite (FOTO) (Di venerdì 21 agosto 2020) I Vigili del Fuoco sono a lavoro per Incendi di sterpaglie e colture sul territorio di Roma e provincia. Al momento sono circa 50 gli interventi delle Squadre operative del Comando provinciale VV.F di Roma. Leggi anche: Inferno di fuoco sulla Pontina a Castel Romano: chiusa una carreggiata Le aree maggiormente interessate dai roghi riguardano il sud pontino con la chiusura temporanea della SS148 Pontina e il quadrante Est della Capitale. Al momento i vigili del fuoco sono a lavoro per domare le fiamme anche nelle zone di Montelibretti e Bracciano. 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Un vasto incendio di sterpaglie si è sviluppato in un'area tra via Longoni, via Collatina e via Luigi Montanarini. Nessun manufatto è stato danneggiato e non si registrano feriti. Interassata parte de ...

