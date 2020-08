Incendi in California: 4 morti e 33 feriti. Squadre di socorso allo stremo. Governatore: “Negate cambiamenti climatici? Venite qui”. – Foto (Di venerdì 21 agosto 2020) Quattro persone sono morte negli oltre 370 Incendi che stanno devastando la California. Migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case e si contano almeno una trentina di feriti tra i civili e gli oltre 10mila vigili del fuoco impegnati nel tentativo di domare le fiamme. Oltre 175 palazzi sono stati distrutti e almeno altri 50mila sono minacciati, 1.250 chilometri quadrati di sterpaglie, aree rurali, canyon e fitte foreste sono bruciati. Le Squadre di soccorso sono ormai allo stremo, costrette a lavorare anche per tre giorni di fila. Dichiarato lo stato di emergenza. “Una sfida senza precedenti”, la definisce il Governatore Gavin Newsom che aggiunge: “Se negate i cambiamenti climatici, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #California, vasti #incendi minacciano #SanFrancisco: evacuati in migliaia. Il governatore Gavin Newsom dichiara l… - PescaAngela : RT @LolloNicolao: Dopo quanto è accaduto in #Australia e #California, oltre il ripetersi del fenomeno anche in #Italia, combattere gli ince… - InMeteo : NEWS: Feroci incendi colpiscono la California: morti e migliaia di evacuati - vedanama : RT @ESA_Italia: Gli incendi - circa 40 in diverse parti dello Stato - che stanno devastando la #California , visti dal satellite in questa… - SilviaPareschi2 : La stagione degli incendi è cominciata in anticipo e ha già distrutto più ettari dell'anno scorso, che già era stat… -