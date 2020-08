In vacanza nel Chianti, ma otto del gruppo sono positivi: bloccati nell'agriturismo (Di venerdì 21 agosto 2020) Castellina in Chianti, Siena,, 21 agosto 2020 - Erano arrivati da Milano per trascorrere una vacanza nel Chianti ma da quattro giorni sono in isolamento domiciliare perché positivi al Covid-19 . È ... Leggi su lanazione

Tg3web : Il Trentino-Alto Adige ha offerto una vacanza gratis a 1300 operatori sanitari per ringraziarli dell'impegno nel fr… - FedeObliqua : Purtroppo quando sono andata in vacanza ho avuto l'impressione che dove il virus non è arrivato in modo pesante la… - GIUSPEDU : RT @YeyeSkrt: @you_trend Io in vacanza ci vado lo stesso CONTE LA MASCHERINA METTITELA NEL CULO - MarioRo22315926 : RT @qn_lanazione: In vacanza nel Chianti, ma otto del gruppo sono positivi: bloccati nell'agriturismo #Siena - amilano1986 : RT @corrini: Quelli che in vacanza altrove devono marcare il loro accento quando non lo farebbero nemmeno nel peggior bar di Vertemate con… -

Ultime Notizie dalla rete : vacanza nel In vacanza nel Chianti, sono positivi: amici milanesi in isolamento IL GIORNO Rodriguez in love

Come avevamo anticipato noi di Giornalettismo, la showgirl Mariana Rodriguez, ex storica di Simone Susinna poi flirt celere di Stefano De Martino (flirt durato appena un weekend) ; si è fidanzata uffi ...

Rientra l’allarme covid19 a Panarea, tutti negativi i 63 tamponi

Sono risultati tutti negativi i 63 tamponi eseguiti a Panarea dopo il caso di una turista risultata positiva al Covid19 al suo rientro a Napoli a fine vacanza. Il caso era stato segnalato dall’Asp cam ...

Come avevamo anticipato noi di Giornalettismo, la showgirl Mariana Rodriguez, ex storica di Simone Susinna poi flirt celere di Stefano De Martino (flirt durato appena un weekend) ; si è fidanzata uffi ...Sono risultati tutti negativi i 63 tamponi eseguiti a Panarea dopo il caso di una turista risultata positiva al Covid19 al suo rientro a Napoli a fine vacanza. Il caso era stato segnalato dall’Asp cam ...