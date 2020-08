In Puglia arriva il bonus matrimonio: 1500 euro per chi si sposa entro il 2020 (Di venerdì 21 agosto 2020) Fortunate le coppie che decideranno di sposarsi in Puglia entro la fine dell’anno. La Regione ha infatti deciso di stanziare un aiuto economico per i futuri neosposi del valore di 1500 euro. Il bonus potrà essere richiesto fino al 10 dicembre e dovrà essere utilizzato come sconto sui costi della festa nuziale (dall’affitto della location per il ricevimento al fiorista). La buona notizia è che è retroattivo, ovvero può essere richiesto ora anche se le nozze sono state celebrate nei mesi scorsi. Il tentativo è quello di dare una mano al settore wedding, pesantemente penalizzato dalla crisi economica dovuta al Covid. «Per tutte le coppie che si sono sposate in questo periodo difficile e che si sposeranno ... Leggi su huffingtonpost

