In ogni scuola un «esperto anti Covid» Isolamento alle mascherine: le linee guida (Di venerdì 21 agosto 2020) I presidi dovranno nominare un referente per il Covid-19. Rinviata la riunione del Cts per decidere sulle mascherine. Sarà il primo settembre. Tutto quello che c’è da sapere Leggi su corriere

LuigiGallo15 : Italia Viva pur di conquistare il ministero dell'istruzione a scapito di un alleato di governo ogni giorno butta ne… - La7tv : #inonda La Ministra dell'Istruzione @AzzolinaLucia rivela che da settembre ci sarà un presidio sanitario nelle… - matteosalvinimi : “Ho fatto MIRACOLI”. E si vanta dei geniali banchi con le rotelle. Ogni giorno una barzelletta nuova. Ci sarebbe da… - alberto_pilotto : RT @MiyakeEau: Ormai è molto tempo che ha raschiato il fondo.Ogni giorno peggiora! L’unica “sicurezza” per tutti noi e non mi riferisco sol… - StefaniaFalone : RT @Corriere: In ogni scuola un «esperto anti Covid». Dall’isolamento alle mascherine: le linee guida -