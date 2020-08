In Italia è allarme cozze contaminate, il Ministero della Salute lancia l’allerta: “Non consumare anche se cotto” [INFO] (Di venerdì 21 agosto 2020) In data odierna, 21/08/2020, il Ministero della Salute ha pubblicato due differenti avvisi di richiamo per cozze contaminate da biotossine marine oltre i limiti di legge. Si tratta di prodotto raccolti in data 17/08/2020 e 18/08/2020. Nello specifico si tratta di mitili o cozze denominate “Mytilus galloprovincialis“, commercializzati da Società Agricola Angelo Mancin e Ittica Allevamenti Ca’ Pellestrina srl. Ecco l’elenco dei lotti interessati dal ritiro: Mytilus galloprovincialis, Società Agricola Angelo Mancin lotto n° 17/08/2020, venduto in retine da 5 kg; Mytilus galloprovincialis, Società Agricola Angelo Mancin lotto n° 18/08/2020, venduto in retine da 5 kg; Mytilus galloprovincialis, Allevamenti Ca’ Pellestrina srl ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Italia allarme In aumento contagi e ricoveri in Italia. Allarme in Spagna e Germania Avvenire Covid in crescita in Francia e Spagna. Timori di una seconda ondata

Parigi e Roma confermano l'apertura delle scuole nei tempi previsti, Madrid coinvolge i social per diffondere le buone pratiche sanitarie ...

Anziani soli? No, c’è il cohousing

Iniziativa della Paim che offre una casa per autosufficienti over 65 per abitare insieme tra equilibrio e socialità .

