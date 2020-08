In forma in 20 minuti? Sì, con il Fast Fitness, la palestra pensata per tutti (Di venerdì 21 agosto 2020) C’è chi lo ama e chi proprio non lo sopporta: l’allenamento, però, è essenziale per vivere bene e sentirsi in forma. Non solo una questione estetica, ma anzi, più importante è quella legata alla salute e si sa, fare attività fisica è necessario. Ma tra impegni quotidiani, lavoro, figli e passioni, spesso è un’attività lasciata in secondo piano, complice anche la pigrizia. Oggi non esistono più scuse e la palestra e l’allenamento diventano davvero per tutti. Da qualche anno, infatti, si parla di Fast Fitness, una rivoluzione in questo campo che consente di ottimizzare i risultati, minimizzando i tempi. Con una seduta in un centro specializzato, infatti, bastano appena 20 minuti, che equivalgono ... Leggi su dilei

cretinafluo : RT @faaabbbio: quando ti innamori di qualcuno, l'85% del sentimento si forma entro i primi 4 minuti. ma io in quei minuti sto a cercà parc… - LaVersioneDiCe : RT @faaabbbio: quando ti innamori di qualcuno, l'85% del sentimento si forma entro i primi 4 minuti. ma io in quei minuti sto a cercà parc… - Vrum83 : RT @faaabbbio: quando ti innamori di qualcuno, l'85% del sentimento si forma entro i primi 4 minuti. ma io in quei minuti sto a cercà parc… - lanuvolarossa : RT @faaabbbio: quando ti innamori di qualcuno, l'85% del sentimento si forma entro i primi 4 minuti. ma io in quei minuti sto a cercà parc… - pataepisi : RT @faaabbbio: quando ti innamori di qualcuno, l'85% del sentimento si forma entro i primi 4 minuti. ma io in quei minuti sto a cercà parc… -

Ultime Notizie dalla rete : forma minuti In forma in 20 minuti? Sì, con il Fast Fitness, la palestra pensata per tutti DiLei