In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Agosto: “300 mila tamponi al giorno e basta Regioni anarchiche” (Di sabato 22 agosto 2020) L’intervista. Andrea Crisanti “Servono 2 o 300 mila tamponi al giorno. E deve farli il governo” “Serve un piano nazionale di sorveglianza per quadruplicare la nostra capacità di effettuare tamponi. Questa attività strategica per il nostro Paese non può essere lasciata in balìa delle diverse impostazioni delle Regioni”. I contagi continuano a crescere ma per il professor Andrea Crisanti, ex Imperial College, direttore della Microbiologia e virologia dell’Università di Padova, non … di Andrea Tornago Volta&Gabbana di Marco Travaglio Collezionare ritagli di giornali è un hobby che consiglio a tutti: basta afferrare una cartellina a caso con quello che tizio diceva l’altroieri, ... Leggi su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : Come al solito l'unica informazione vera sul MES la trovate su @LaVeritaWeb Domani @giuslit in edicola - ilfoglio_it : Alla convention democratica l’ex presidente americano ha attaccato Trump e la sua Amministrazione come non aveva ma… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Agosto: Uno spreco per coprirne un altro: 109mila € a letto - MatteoMarchini5 : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Agosto: “300 mila tamponi al giorno e basta Regioni anarchiche” - mariavenera2 : RT @ilfoglio_it: Alla convention democratica l’ex presidente americano ha attaccato Trump e la sua Amministrazione come non aveva mai fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Agosto: “300 mila tamponi al giorno e basta Regioni anarchiche” Il Fatto Quotidiano Elezioni comunali 2020, rush per le candidature: Pd-M5S, intesa last minute a Giugliano

Si tratta di una platea complessiva di circa 700mila abitanti: si va da centri popolosi come Giugliano in Campania, che di abitanti ne ha circa 110mila, a Comuni molto piccoli come Casamarciano e San ...

Anche il tempo va al cinema: Liliana Cavani e Carlo Rovelli su «la Lettura» oggi in anteprima nell’App

Una regista, Liliana Cavani, che ha raccontato nei suoi film il Novecento più difficile (come ne I cannibali, del 1970, o ne Il portiere di notte, del 1974), ma ha anche reso contemporanea una figura ...

Si tratta di una platea complessiva di circa 700mila abitanti: si va da centri popolosi come Giugliano in Campania, che di abitanti ne ha circa 110mila, a Comuni molto piccoli come Casamarciano e San ...Una regista, Liliana Cavani, che ha raccontato nei suoi film il Novecento più difficile (come ne I cannibali, del 1970, o ne Il portiere di notte, del 1974), ma ha anche reso contemporanea una figura ...