Immobiliare USA, vendite case esistenti luglio +24,7% (Di venerdì 21 agosto 2020) (Teleborsa) – Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato a luglio un +24,7%, secondo quanto comunicato dall’Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), dopo il +20,2% riportato a giugno. Il dato, si confronta con le stime degli analisti, che avevano previsto una crescita del 14,7%. Sono state vendute 5,86 milioni di unità rispetto ai 4,70 milioni di giugno e contro i 5,38 milioni indicati dal consensus. (Foto: Gerd Altmann / Pixabay) Leggi su quifinanza

unacasaalmare : @MISE_GOV @GiuseppeConteIT @MEF_GOV leggete il mercato #immobiliare Usa. In Italia una cosa del genere non si vede… - idealista_it : Gli USA inaugurano il museo delle Olimpiadi: un edificio di design per rendere omaggio agli atleti -

Ultime Notizie dalla rete : Immobiliare USA Immobiliare USA, vendite case esistenti luglio +24,7% Il Messaggero Immobiliare USA, vendite case esistenti luglio +24,7%

(Teleborsa) - Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato a luglio un +24,7%, secondo quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), dopo il +20,2% r ...

Immobiliare Usa, vendite di case +24,7% a luglio

Negli Stati Uniti le vendite di case esistenti segnano un balzo del 24,7% m/m a luglio toccando quota 5,86 mln dai 4,7 mln precedenti (dato rivisto da 4,72 mln). Il consensus era fermo a 5,38 mln.

(Teleborsa) - Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato a luglio un +24,7%, secondo quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), dopo il +20,2% r ...Negli Stati Uniti le vendite di case esistenti segnano un balzo del 24,7% m/m a luglio toccando quota 5,86 mln dai 4,7 mln precedenti (dato rivisto da 4,72 mln). Il consensus era fermo a 5,38 mln.