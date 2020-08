Ilaria D’Amico si racconta: “Io non rovino le famiglie, con Gigi Buffon ci siamo incontrati…” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Io rovina-famiglie? Ci risiamo: ha mai sentito usare il termine rovina-famiglie per un uomo? C’è l’orrendo gusto di voler ritenere una donna sempre responsabile della fine di qualcosa“. Ilaria D’Amico, compagna di Gigi Buffon, in un’intervista al Fatto Quotidiano racconta la nascita della sua relazione con il portiere della Juventus. “Quando io e Gigi ci siamo incontrati eravamo già persone mature e responsabili, reduci da rapporti fortemente compromessi e da periodi molto dolorosi – ha spiegato D’Amico -. Io non ho trovato un uomo felice in un rapporto idilliaco che ha battuto la testa e improvvisamente si è innamorato di me, bensì un uomo con una crisi ... Leggi su sportface

gossipblogit : Ilaria D'Amico: 'Gigi Buffon? Ci siamo fidati di noi. Ho seguito il cuore' - cn1926it : Ilaria D’Amico: “Il calcio non mi mancherà. Polemica con #Napoli? Vi spiego la verità di quel commento” - fraversion : RT @GiusCandela: Ho intervistato Ilaria D'Amico, si è raccontata senza filtri. E' lunga ma ne vale la pena. Buona lettura. @fattoquotidiano… - news24_napoli : Ilaria D’Amico: “Lascio il calcio, vi spiego il motivo. I fuochi di… - toysblogit : Ilaria D'Amico: 'Gigi Buffon? Ci siamo fidati di noi. Ho seguito il cuore' -

Ultime Notizie dalla rete : Ilaria D’Amico Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera