Ilaria D’amico rovinafamiglie? La sua risposta forse non piacerà ad Alena Seredova (Foto) (Di venerdì 21 agosto 2020) Non può essere semplice il rapporto tra Ilaria D’Amico e Alena Seredova nonostante l’ex moglie di Gigi Buffon sia serena, felice e abbia superato il periodo in cui scoprì tutto. forse non saranno mai una famiglia allargata e la Seredova ha già spiegato che con Buffon non è finita senza dolore. In tanti hanno pensato che Ilaria D’Amico fosse una rovinafamiglie; Alena non ne ha mai parlato ma tra una battutina e l’altra qualcosa si è forse intuito. Il Fatto Quotidiano ha invece fatto una domanda diretta alla bella giornalista. Non si sente per niente una rovinafamiglie la D’Amico che ha chiesto se un termine del genere si usi nei confronti di un uomo. Crede ... Leggi su ultimenotizieflash

__santino992 : RT @CalcioFinanza: Ilaria D'Amico: «Ecco perché lascio il calcio su Sky. Io filoJuve? Gli scudetti sono 36» - cmdotcom : Ilaria D'Amico: 'Ecco perché lascio il calcio. Io filjuventina? Gli scudetti sono 36' - Bagarotzo : RT @CalcioFinanza: Ilaria D'Amico: «Ecco perché lascio il calcio su Sky. Io filoJuve? Gli scudetti sono 36» - JohSogos : RT @CalcioFinanza: Ilaria D'Amico: «Ecco perché lascio il calcio su Sky. Io filoJuve? Gli scudetti sono 36» - sportli26181512 : #Media #Notizie «Ecco perché lascio il calcio. Io filoJuve? Gli scudetti sono 36»: La finale di Champios League di… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilaria D’amico Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera