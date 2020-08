Il virologo Bassetti: «Se non riaprono le scuole è una figuraccia mondiale. Hanno avuto 6 mesi per agire» (Di venerdì 21 agosto 2020) «Sarebbe veramente una brutta figura, anche internazionale», non riaprire le scuole a settembre. E «credo che mettere in dubbio il regolare e sicuro inizio delle scuole a settembre a causa del Covid, dopo aver avuto 6 mesi a disposizione per confrontarsi e organizzarsi, non sia degno di un grande paese come l’Italia». Lo scrive su Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Bassetti: «Spero che le parole di qualcuno…» «Spero che ciò che qualcuno ha affermato sia privo di fondamento», evidenzia Bassetti. Il riferimento è alle dichiarazione di Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, poi smentite. Anche ... Leggi su secoloditalia

