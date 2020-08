Il Siviglia vince l'Europa League, Inter battuta 3-2 (Di venerdì 21 agosto 2020) COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Una rovesciata di Diego Carlos e la maldestra deviazione di Lukaku condannano l'Inter. La squadra di Conte lotta, si illude ma alla fine l'Europa League la alza la squadra che l'ha vinta più volte di tutti, il Siviglia. A Colonia la formazione di Lopetegui vince la sesta finale su sei della storia del club nella manifestazione e lo fa con il risultato di 3-2 in una finale rocambolesca e spettacolare. Eppure la strada per la squadra di Conte si era messa in discesa. Come spesso succede in campo europeo, infatti, è Romelu Lukaku ad aprire le danze siglando il nono gol nelle ultime otto partite tra Europa League e Champions: l'ex Manchester United scappa via in progressione a Diego Carlos che in area è costretto a ... Leggi su liberoquotidiano

Inter : ?? | FISCHIO FINALE Il match termina dopo 6 minuti di recupero, il Siviglia vince l'Europa League #SivigliaInter… - SkySport : ?? IL SIVIGLIA VINCE L’EUROPA LEAGUE ? ?? SIVIGLIA-INTER 3-2 Risultato finale ? ? #Lukaku rig. (5’) ? #DeJong (12’) ?… - UEFAcom_it : IL SIVIGLIA VINCE LA UEFA EUROPA LEAGUE 2019/20 ?? #UEL | #UELfinal - AlbertoMalpe : Ogni volta che il Siviglia vince, vincete anche voi ?? - Eurosport_IT : Lopetegui: 12/6/2018: Diventa allenatore del Real Madrid 13/6/2018: esonerato a da ct della Spagna (a 2 giorni da… -