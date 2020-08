Il Siviglia spegne i sogni dell'Inter. Gli spagnoli vincono la loro sesta Europa League (Di venerdì 21 agosto 2020) 1-0 Inter dopo 5 minuti di gioco - 5' - GOOOAAAAAALLLLL! @RomeluLukaku9 tucks it away, a blistering start! #SevillaInter 0-1 #UELfinal #UEL #FORZAInter pic.twitter.com/4zQnE2gQzD - Inter, @Inter en, ... Leggi su globalist

Continua il digiuno dell’Inter e del calcio italiano in Europa: i nerazzurri di Conte sono sconfitti nella finalissima di Colonia dal Siviglia, che conquista la sua sesta Europa League in quindici ann ...22.55 Si chiude con l’amaro in bocca questa stagione per l’Inter di Antonio Conte, dopo il primo tempo concluso sul risultato di 2-2, al 75' gli uomini di Lopetegui trovano un rocambolesco goal del 3- ...