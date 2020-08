Il Siviglia ha battuto l’Inter nella finale di Europa League (Di venerdì 21 agosto 2020) L’Inter è stata battuta 3-2 dal Siviglia nella finale di UEFA Europa League, venerdì sera al RheinEnergieStadion di Colonia, in Germania. Per il Siviglia è la sesta vittoria nel torneo: nessun’altra squadra europea ne ha vinte tante. In una partita Leggi su ilpost

Budulacci70 : Il #Siviglia quest’anno ci ha comprato #Suso e battuto l’Inter. Pompinello al mattino no? - Vittoriog82 : RT @sportface2016: Non si fanno attendere le congratulazioni della #Juventus al #Siviglia per aver battuto l'#Inter nella finale di #Europa… - sportface2016 : Non si fanno attendere le congratulazioni della #Juventus al #Siviglia per aver battuto l'#Inter nella finale di… - Frances39188556 : @pisto_gol Per gli amici interisti:mi dispiace per voi ho tifato Inter stasera però c'è da dire una cosa siete arri… - RiccardoValoti : @stefanol2006 il Siviglia ha battuto l'Inter che ha un monte Ingaggi doppio. Questo è -