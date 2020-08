Il Siviglia batte l’Inter e vince l’Europa League. La Juventus: “Congratulazioni” (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Siviglia esce vittorioso dalla finale di Europa League 2019/2020, riuscendo a battere l’Inter per 3-2 con la doppietta di De Jong e il gol di Diego Carlos (anche se con deviazione netta di Lukaku). Al termine del match, non si è fatto attendere il commento della Juventus che tramite Twitter ha postato un messaggio di congratulazioni per la squadra di Lopetegui: “Congratulazioni al Siviglia per aver vinto l‘Europa League“. Congratulations to @SevillaFC ENG on winning the @EuropaLeague. — JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@Juventusfcen) August 21, 2020 Leggi su sportface

pasqualepizzuto : RT @stetho83: Il Siviglia in un mese ci da 25M per Suso e batte le merde. Gemellaggio obbligatorio muoversi @acmilan - fzzala : RT @stetho83: Il Siviglia in un mese ci da 25M per Suso e batte le merde. Gemellaggio obbligatorio muoversi @acmilan - Vittoriog82 : RT @sportface2016: Non si fanno attendere le congratulazioni della #Juventus al #Siviglia per aver battuto l'#Inter nella finale di #Europa… - sportface2016 : Non si fanno attendere le congratulazioni della #Juventus al #Siviglia per aver battuto l'#Inter nella finale di… - lucagran : RT @stetho83: Il Siviglia in un mese ci da 25M per Suso e batte le merde. Gemellaggio obbligatorio muoversi @acmilan -