Il Siviglia alza la Coppa, è un film già visto: la festa in campo e la delusione dell’Inter [FOTO e VIDEO] (Di venerdì 21 agosto 2020) Ancora una volta. Il Siviglia si dimostra ancora una volta padrone dell’Europa League, altro successo in finale contro l’Inter. E’ stata una partita equilibrata, alla fine gli episodi hanno fatto la differenza. Partenza sprint dei nerazzurri che passano in vantaggio con Lukaku, dopo un’azione personale il belga trasforma dal dischetto. Grande reazione degli spagnoli che ribaltano il risultato con la doppietta di de Jong. Gli uomini di Conte non mollano e trovano il pareggio con un altro colpo di testa con Godin. Nella ripresa occasioni da una parte e dall’altra, Lukaku sbaglia un gol in contropiede, l’ex Manchester United è protagonista in negativo con l’autogol del definitivo 3-2. Al fischio finale è partita la festa del Siviglia, ancora una volta. Calciatori scatenati, poi ... Leggi su calcioweb.eu

