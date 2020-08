Il sindaco fa sbarcare i migranti: "Ma alcuni dem stiano zitti e meditino" (Di venerdì 21 agosto 2020) Valentina Dardari Il primo cittadino di Trapani, dopo la decisione presa ieri è tornato sui suoi passi. Adesso vuole occuparsi solo dei problemi della sua città. Sempre che qualcuno non crei altri La nave quarantena Aurelia, con 273 migranti a bordo, nella serata di ieri, giovedì 20 agosto, ha lasciato la rada di Trapani per fare rotta verso Augusta, in provincia di Siracusa. Appena giunta la notizia, il sindaco di Trapani del Pd, Giacomo Tranchida, ha revocato l’ordinanza attraverso la quale aveva vietato lo sbarco di tutte le persone a bordo, migranti e personale compreso. Subito dopo ha però denunciato la "maldestra gestione romana”. Gestione che in effetti qualche falla l’aveva. Il primo cittadino ha infatti spiegato che l’Aurelia, salpata da Lampedusa, inizialmente ... Leggi su ilgiornale

