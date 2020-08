Il Segreto, anticipazioni oggi 21 agosto: cosa c’è nel passato di Raimundo? (Di venerdì 21 agosto 2020) anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 21 agosto 2020. Che cosa vedremo nella replica di oggi alle 15.45 su Canale 5? Emilia si insospettisce per il rapporto complesso tra il padre adottivo Raimundo e Donna Francisca e decide di indagare con l’aiuto del fratello Sebastian… Angustias è entrata in travaglio e il parto è stato difficilissimo. La donna ha messo al mondo un maschietto con l’aiuto di Pepa, maArticolo completo: Il Segreto, anticipazioni oggi 21 agosto: cosa c’è nel passato di Raimundo? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

