Il primo dispositivo di realtà aumentata per la chirurgia basato sulla proiezione: dottoranda dell’Università di Pisa vince bando del Ministero della Salute (Di venerdì 21 agosto 2020) Virginia Mamone, classe 1989 e al terzo anno di dottorato al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa, ha ottenuto un finanziamento dal Ministero della Salute piazzandosi quinta su 38 progetti finanziati e 256 presentati. Il suo progetto, POLARS – HMP (POlarized Light Augmented Reality in Surgery – Head Mounted Projector), punta a creare il primo dispositivo di realtà aumentata per la chirurgia basato sulla proiezione. Indossabile dal chirurgo sulla testa, POLARS proietta direttamente sulla pelle del paziente le informazioni essenziali per l’operazione, in modo che il medico le possa ... Leggi su meteoweb.eu

UniPi, Virginia Mamone vince il Bando Ricerca Ministero della Salute

Virginia Mamone, classe 1989 e al terzo anno di dottorato al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa, ha ottenuto un finanziamento dal Ministero della Salute piazzandosi q ...

