Il politicamente corretto anche nei documentari sugli animali. La Bbc: “Ci sarà meno violenza” (Di venerdì 21 agosto 2020) Londra, 21 ago – La natura matrigna e crudele di Leopardi? Dimenticatela, i nostri giovani non sono pronti per affrontarla. Per la Bbc infatti c’è bisogno di un nuovo tipo di documentario, definito “consapevole”, sulla natura: uno, insomma, che verrà completamente spogliato dei tratti violenti che caratterizzano il mondo animale e la lotta per la sopravvivenza. Nessuno dei nostri bambini verrà traumatizzato dalla morte delle povere gazzelle nella savana perite sotto i denti del leone … ed è un peccato. documentari a misura di…”fiocco di neve” La ‘pregiata’ notizia è data dal Daily Mail che, non senza una certa vena canzonatoria, definisce i documentari del ciclo Mindful Escapes: Breathe, Release, Restore della Bbc Four come ‘la ... Leggi su ilprimatonazionale

fmusolino : #Cancelculture e il politicamente corretto, la proliferazione delle armi e Donald Trump. Oggi su @GazzettaDelSud la… - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: 'Gli spettatori sono più contenti quando la preda riesce a fuggire'. E così anche i documentari sugli animali finirono per… - Lella2021 : RT @duxfightdemon: Vladimir Bukovskij: HO GIA VISSUTO IL VOSTRO FUTURO E NON MI È PIACIUTO. IL GULAG DELL'UE È IL POLITICAMENTE CORRETTO. #… - IlPrimatoN : 'Gli spettatori sono più contenti quando la preda riesce a fuggire'. E così anche i documentari sugli animali finir… - duxfightdemon : RT @duxfightdemon: Vladimir Bukovskij: HO GIA VISSUTO IL VOSTRO FUTURO E NON MI È PIACIUTO. IL GULAG DELL'UE È IL POLITICAMENTE CORRETTO. #… -

Ultime Notizie dalla rete : politicamente corretto Il politicamente corretto conquista lo Spazio, la NASA vieta i soprannomi La Rivista della Natura "Voto a rischio", poi la retromarcia: un altro pasticcio del governo

"Se la circolazione del virus riaumenta ci troveremo nelle condizioni in cui sono messe a rischio" sia la riapertura delle scuole il 14 settembre sia le elezioni fissate per il 20 e 21 settembre. A la ...

"Se la circolazione del virus riaumenta ci troveremo nelle condizioni in cui sono messe a rischio" sia la riapertura delle scuole il 14 settembre sia le elezioni fissate per il 20 e 21 settembre. A la ...