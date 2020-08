Il Pd attacca Azzolina. "Sui sindacati parole sconcertanti e irresponsabili" (Di venerdì 21 agosto 2020) AGI - Alzata di scudi del Partito Democratico dopo l'intervista in cui il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha accusato parte dei sindacati di boicottare l'avvio dell'anno scolastico. "Le scuole riapriranno dall'1 settembre", nonostante "sia in atto un sabotaggio da parte di chi non vuole che ripartano”, aveva detto. parole sbagliate e irresponsabili Le parole del ministro a Repubblica hanno causato la reazione dell'ex presidente del Pd, Matteo Orfini. "A pochi giorni dall'inizio della scuola, la ministra Azzolina fa una intervista per accusare i sindacati di boicottare la partenza dell'anno scolastico. Dopo mesi di offese ai precari e di incertezze nella gestione, quando tutti stanno cercando tra mille sforzi di garantire l'apertura in sicurezza e ... Leggi su agi

LegaSalvini : AZZOLINA ATTACCA SALVINI: «DA OGGI LO CHIAMERÒ GAGLIOFFO, È UN TROGLODITA» - fanpage : 'Non è un ministro, ma una persona con problemi'. Parole pesanti da parte di Matteo Salvini per la Ministra Azzolina - xblunotte : RT @LaVeritaWeb: Settembre si avvicina ma la riapertura rimane incerta. Cresce il timore tra presidi e genitori. De Luca si infuria e chied… - RenzoCianchetti : RT @LaVeritaWeb: Settembre si avvicina ma la riapertura rimane incerta. Cresce il timore tra presidi e genitori. De Luca si infuria e chied… - trevi_vito : RT @LegaSalvini: AZZOLINA ATTACCA SALVINI: «DA OGGI LO CHIAMERÒ GAGLIOFFO, È UN TROGLODITA» -