Il Paradiso delle Signore, oggi 21 agosto: Ludovica incastra Riccardo (Di venerdì 21 agosto 2020) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: Ludovica è incinta di Riccardo. E’ la sconvolgente notizia che la Brancia dà a casa di Cosimo. Una notizia che lascia senza parole il giovane Guarnieri. Intanto Marta si sente in colpa con Vittorio per le continue bugie. Il Conti al Paradiso decide di concedere una seconda possibilità a Laura. Nel frattempo in Svizzera Federico continua a non considerare RobertaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

ItaliaRai : Il Paradiso delle Signore vi aspetta! Non mancate per un'altra puntata insieme :) #NEWYORK 10.00 #LOSANGELES 07.00… - jaeyendo : 5 main vocalists queens delle armonizzazioni, se il paradiso non è così allora non ci voglio andare - dailyfishingBot : RT @Stefano_pr85: 325 navi da pesca d'altura, provenienti dalla Cina, stazionano attorno al paradiso protetto delle Galapagos. Dopo aver de… - rep_bari : Brindisi, il Paradiso non è quello che sembra: la periferia si colora con l'anguria gigante [di ANNA PURICELLA] [ag… - Stefano_pr85 : 325 navi da pesca d'altura, provenienti dalla Cina, stazionano attorno al paradiso protetto delle Galapagos. Dopo a… -