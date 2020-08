Il paradiso delle signore anticipazioni: arriva SERENA CONTI (Giulia Patrignani) (Di venerdì 21 agosto 2020) Tra poco più di due settimane, su Rai 1, inizierà la nuova annata de Il paradiso delle signore. Tutti gli episodi a cui assisteremo sono stati realizzati dopo il lockdown (a parte qualche “scena residua” già girata e che vedremo nei primissimi giorni), ma tecnicamente il primo gruppo di puntate fa ancora parte della quarta stagione e quindi porterà a compimento le storie attualmente aperte.Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata di lunedì 24 agosto 2020Intanto CONTInuano ad arrivare news sulle novità che ci aspettano da qui in avanti. A tal proposito, nei giorni scorsi avevamo segnalato una dichiarazione di Alessandro Tersigni in cui si segnalava il ritorno inatteso di qualcuno o qualcosa proveniente dal passato di Vittorio ... Leggi su tvsoap

