IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di lunedì 24 agosto 2020 (Di venerdì 21 agosto 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di lunedì 24 agosto 2020:Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni MARATONA di domenica 23 agosto 2020Marta, di nascosto, prende ancora la fiala per la fertilità. Intanto, Vittorio medita su un’iniziativa che vada a celebrare il primo uomo nello spazio. Le Veneri conoscono finalmente Franco, il marito di Paola, venuto a trovarla al PARADISO. Poco dopo, però, lei riceve una telefonata dal suo ex fidanzato. Agnese è tornata all’atelier a lavorare insieme a Gabriella. Intanto si studia un modello di bikini e una linea di accessori ispirati allo spazio e inseribili nella nuova collezione. Adelaide è partita. ... Leggi su tvsoap

