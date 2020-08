Il papà di Gioele posta un video su facebook: «Lo stavano cercando così mio figlio?» (video) (Di venerdì 21 agosto 2020) «Questo video me l’hanno mandato. Non so cosa pensare… lo stavano cercando così mio figlio?». È la denuncia su facebook di Daniele Mondello, il padre del piccolo Gioele, il bimbo ritrovato senza vita nei boschi di Caronia (Messina). Nel video si vede un operatore tv che segue e riprende un militare che fa le ricerche del piccolo nelle campagne di Caronia. Già precedentemente il papà di Gioele si era sfogato e attaccando le ricerche compiute in queste due settimane dai soccorritori. «Sono state un fallimento, un fallimento», aveva ripetuto per due volte ai cronisti. A trovare i resti del piccolino è stato infatti un volontario, Giuseppe Di Bello, un ... Leggi su secoloditalia

