Il Napoli fa gli auguri allo Spezia: "Complimenti per la promozione, ci vediamo presto!" (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo Benevento e Crotone, anche lo Spezia sale in Serie A dopo aver vinto la finale play-off. Sui social arrivano gli auguri da parte del Napoli. Leggi su tuttonapoli

mirkocalemme : Normale che i tifosi del #Napoli siano furiosi. Per una volta in 15 anni, la @Acqua_Lete avrebbe potuto concedere u… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Napoli: si tratta #Boga ?? Forte l'interesse per l'esterno offensivo del #Sassuolo da parte d… - annatrieste : Guardate io non lo so di dov'è questo signore che ai microfoni del TgR alla domanda sulle misure anti Covid ha dett… - anna_sx64 : RT @jusxtwoghosts: Luigi Tommaso, è di napoli, è il classico tipo che gira con la sigaretta dietro l’orecchio e la cassa a tutto volume in… - 90adidas90 : RT @AntonioBakeoff: ??Sfonda Tour Napoli ???? I Napoletani porci e calienti?? Come Vincenzo ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli gli Roma-Napoli, gli affari tornano di moda: da Milik a Under, passando per Giuntoli Il Messaggero Fedele: "Under o Boga? Il Napoli ha già una squadra di sette nani! Prenderei Bakayoko anziché Veretout. Milik via per scambi"

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che nei prossimi giorni ci sarà un incontro con il fratello-agente, che rifiuterà il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 e spingerà per ...

Coronavirus: tutti negativi i 63 tamponi eseguiti a Panarea

(ANSA) - PANAREA, 21 AGO - Sono risultati tutti negativi i 63 tamponi eseguiti a Panarea dopo il caso di una turista risultata positiva al Covid-19 al suo rientro a Napoli a fine vacanza. Il caso era ...

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che nei prossimi giorni ci sarà un incontro con il fratello-agente, che rifiuterà il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 e spingerà per ...(ANSA) - PANAREA, 21 AGO - Sono risultati tutti negativi i 63 tamponi eseguiti a Panarea dopo il caso di una turista risultata positiva al Covid-19 al suo rientro a Napoli a fine vacanza. Il caso era ...