"Il morbo di Perhes". Il dramma di Bisciglia in diretta da Diaco: "Due anni senza camminare", si commuovono tutti (Di venerdì 21 agosto 2020) Chiude in bellezza, Pierluigi Diaco. Un altro scoop, dopo l'ultimo record di ascolti. In studio arriva Filippo Bisciglia (reduce da Temptation island). Nel salottino di Io e te si racconta senza segreti. E parla anche di quello che nessuno sapeva. "Da piccolo sono stato male, ho avuto il morbo di Perthes, un problema importante all'anca. – racconta – Sono stato fermo sei mesi con una gamba, altri sei con l'altra e questo per un bambino è difficile. Secondo me questo mi ha formato il carattere perché io oggi affronto tutto al massimo. Un bambino che non può camminare per due anni inevitabilmente ne risente, ti forma il carattere". Un racconto che fa venire i brividi. Poi l'ex gieffino ringrazia la De Filippi con molta ... Leggi su liberoquotidiano

