Il mondo della scuola in rivolta contro l’Azzolina: «Sei come Schettino, ci mandi a schiantare» (Di venerdì 21 agosto 2020) Arrivano accuse pesantissime dal mondo sindacale di ogni sensibilità politica contro il ministro Lucia Azzolina. Se ancora l’inizio delle scuole è pieno zeppo di incognite e di decisioni contradditorie, la responsabilità è solo sua. Di un ministro giudicato ormai incapace e incompetente, senza appello. In tv a In onda ha praticamente confermato di non sapere nulla, girando intorno al problema del “come” si inizierà. “Iniziare è un dovere morale”, ripete come un disco rotto. Intanto, però, ha tentato di addossare le colpe di tutte le difficoltà ai sindacati. Che la fanno nera. “C’è chi rema per portare la nave in porto e lo fa con altissimo senso di responsabilità. C’è chi invece lavora ... Leggi su secoloditalia

Mov5Stelle : Nei 12 miliardi destinati dal #decretoagosto al mondo del #lavoro c’è anche uno sgravio contributivo del 100% della… - Tg3web : Dopo aver realizzato le sue opere in tutto il mondo, a Napoli, la sua città, lo street artist Jorit Rende omaggio a… - matteosalvinimi : Questa mattina a Portovenere (La Spezia) con sommozzatori, palombari e Forze Speciali del Comando subacquei e incur… - justaempathetic : “È il suo mondo, non potete incatenare la musica”. No, Gianfilippo, MAGARI questo mondo misogino ed estremamente vi… - FabioBenedett18 : RT @GiancarloDeRisi: Se i #muri antimigranti li fanno i sovranisti, #Orban in Ungheria, #Trump negli Usa, si sprecano gli strilli dell'Euro… -

Ultime Notizie dalla rete : mondo della Marianna Pizzolato e il sessismo nel mondo della lirica: 'Ecco cosa chiedono solo a noi donne' Milleunadonna.it OPENart nel Sannio con Salemme e Arbore

Proseguono nel cuore del Sannio le proposte di OPENart Campania, percorsi, mostre e spettacoli realizzati dalla Scabec per la Regione Campania volti alla valorizzazione dei territori più interni e men ...

Merano, Sentiero della Poesia

Il Trentino Alto Adige è ricco di splendidi luoghi naturali, in cui ammirare paesaggi mozzafiato. Il borgo di Merano è uno dei più belli da visitare, durante una vacanza. Si tratta di una nota localit ...

Proseguono nel cuore del Sannio le proposte di OPENart Campania, percorsi, mostre e spettacoli realizzati dalla Scabec per la Regione Campania volti alla valorizzazione dei territori più interni e men ...Il Trentino Alto Adige è ricco di splendidi luoghi naturali, in cui ammirare paesaggi mozzafiato. Il borgo di Merano è uno dei più belli da visitare, durante una vacanza. Si tratta di una nota localit ...