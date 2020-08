Il mistero della “Porta dell’Inferno”: un cratere che brucia da 50 anni, la pioggia non riesce a toccare il suolo [FOTO] (Di venerdì 21 agosto 2020) Per ben 50 anni la “Porta dell’Inferno”, formalmente conosciuta come il cratere del gas di Darvaza, ha illuminato i cieli del deserto del Karakum in Turkmenistan, eppure rimane un mistero per i più. George Kourounis, che si è recato al centro del pozzo infuocato, ha riferito ad AccuWeather che le Porte dell’Inferno altro non è che “uno dei luoghi più interessanti della Terra”. Profondo cento piedi e largo 230, si è venuto a creare nel momento in cui una piattaforma di perforazione è crollata in una dolina che perdeva metano, mentre i cercatori erano a caccia di gas naturale. All’improvviso ha preso fuoco, anche se Kourounis ha riferito che nessuno è certo se l’incendio sia stato appiccato intenzionalmente o meno, e da ... Leggi su meteoweb.eu

RobyFacchinetti : Questo pomeriggio ho avuto la gioia di essere il relatore del seminario 'Lo spirito della leadership nella musica.'… - ufogufo : RT @DanielaMondorff: La forza della fragilità, la speranza evanescente, il mistero dell'infinito. - MeetingRimini : 'Lo sguardo dei film di #Fellini è uno sguardo che si rinnova sempre, sia nel cinema che in altri orizzonti. Lo sgu… - leopnd1 : @Val88s È talmente scarso che non mi giocherebe manco per la squadra riserve della Pro Vercelli.... Perché Conte l… - marilen_art : ... La sua fede era la libertà dell'essere senza costrizioni, avere la possibilità di scrutare i segreti dell'unive… -

Ultime Notizie dalla rete : mistero della Il mistero della bicicletta arancione abbandonata in cima al Monviso dagli anni 50 La Stampa REGIONE – Apertura scuole, test sierologici su personale docente e non docente

CAMPOBASSO – Il presidente della Giunta regionale rende noto che, a partire dal prossimo 24 agosto, la Regione avvierà il Programma di screening relativo all’effettuazione, su base volontaria, di test ...

se alunno ha sintomi

Si prevede "la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo" dei amb ...

CAMPOBASSO – Il presidente della Giunta regionale rende noto che, a partire dal prossimo 24 agosto, la Regione avvierà il Programma di screening relativo all’effettuazione, su base volontaria, di test ...Si prevede "la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo" dei amb ...