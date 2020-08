Il ministro Gualtieri sul rimbalzo del Pil: «Tutti gli indicatori dicono che è possibile» (Di venerdì 21 agosto 2020) È ottimista il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nel suo intervento al Meeting organizzato da Comunione e Liberazione a Rimini. Gualtieri ha aperto il suo intervento parlando delle prospettive di un rimbalzo del Pil italiano verso la fine dell’anno, dopo la crisi scaturita dalla pandemia da Coronavirus. «Siamo di fronte alla più significativa contrazione del Pil della storia del nostro Paese ma Tutti gli indicatori degli ultimi mesi ci dicono che ci sono le condizioni, e i primi dati hanno sorpreso positivamente gli osservatori, per avere un terzo trimestre di fortissimo rimbalzo e una chiusura dell’anno non lontano dalle previsioni originali che il governo aveva dato». «Siamo usciti dalla ... Leggi su open.online

thewaterflea : RT @LorStecchetti: Il portavoce del ministro dell’economia Roberto Gualtieri plaude all'eversione dello stato democratico. - Mariax1112 : RT @LorStecchetti: Il portavoce del ministro dell’economia Roberto Gualtieri plaude all'eversione dello stato democratico. - manu_etoile : RT @giogio_al_cubo: ++ N.b.: portavoce del Ministro (?) #Gualtieri ?? (Ma in che mani siamo?!) #golpisti - mareblu201 : RT @EmeParonzini: Gualtieri, ministro del Governo del reddito di cittadinanza, dei 3 miliardi in Alitalia, dei bonus monopattini, dice che… - Massimi47715989 : E poi abbiamo Gualtieri cell tronico ministro incapace delle Finanze uomo di dare ma telecomandate da Prodi Marchet… -

Ultime Notizie dalla rete : ministro Gualtieri

C’è una «crisi senza precedenti», ma anche «una straordinaria opportunità per cambiare il Paese». Ma, «non realizzeremo progetti che fanno debito cattivo, solo progetti che incidono sui grandi nodi».05:25 Maestri, a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 No peace without justice 06:30 Primepagine a cura di Enrico Rufi 07:00 A che punto è ...