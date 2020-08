Il miglior discorso di Biden, nell'ultimo giorno di convention (Di venerdì 21 agosto 2020) E quindi finisce così la convention dei democratici americani. Finisce nella noia di interventi per lo più piuttosto fiacchi e dimenticabili (da segnalare solo uno scambio di facezie tra Cory Booker e Bernie Sanders: “Why my girlfriend likes you more than she likes me?” “Because I’m hotter than you” Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : miglior discorso Biden accetta la nomination: “Con Trump troppo odio, uniti faremo uscire l’America dalle tenebre” Il Secolo XIX Usa 2020: col discorso di Joe Biden, si chiude una convention anomala. Vediamo se i repubblicani sapranno fare meglio

La convention s’è formalmente svolta a Milwaukee, nel Wisconsin, ma di fatto è stata virtuale. Vedremo se la prossima settimana i repubblicani sapranno fare scenograficamente e mediaticamente meglio.

