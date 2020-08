Il Mattino: “Covid, lo stop temporaneo del Cotugno al 118 c’è stato”. Quindi non era una fake (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Mattino fa il punto sull’emergenza coronavirus. Scrive: in via di esaurimento i posti letto Covid a Napoli. Lunedì prossimo dovrebbe scattare il disco verde alla riapertura del Loreto mare con le vesti di Covid center. Il quotidiano fa il punto sul vertice di ieri mattina in unità di crisi della Protezione civile. E scrive che Al Cotugno, infine, ci sono 2 posti di Rianimazione occupati sugli 8 tornati disponibili dopo il temporaneo stop lanciato nel pomeriggio di mercoledì alla centrale operativa del 118: di questi 2 posti occupati uno è arrivato l’altroieri sera in trasferimento dal Pellegrini e subito intubato. Non è stata Quindi una fake. Sotto osservazione è la saturazione dei posti letto di assistenza ordinaria e di sub ... Leggi su ilnapolista

agorarai : 'L'ennesima decisioni dove si punta il dito verso determinate categorie senza guardare che ce ne sono tantissime al… - napolista : Il Mattino: “Covid, lo stop temporaneo del Cotugno al 118 c’è stato”. Quindi non era una fake All’ospedale del mar… - revue2presse : IL MATTINO - CalcioNapoli24 : - serpicofra : ??? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI Napoli, riapre l'ospedale #Covid [LEGGI: -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino “Covid Meteo Cremona: discreto almeno fino a giovedì 3bmeteo