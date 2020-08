"Il governo è minoranza nel Paese Se vinciamo Mattarella intervenga" (Di venerdì 21 agosto 2020) Intervista di Affaritaliani.it alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Negli ultimi due anni e mezzo il centrodestra unito ha vinto in dieci regioni su undici, con la sola eccezione dell’Emilia-Romagna. Noi crediamo che, se le urne di settembre..." Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

GiovanniToti : Il rinvio del voto ventilato dal consulente del #Governo Ricciardi, che non può accadere e che trovo eversivo possa… - matteosalvinimi : #Salvini: Dov'è il famoso comitato contro le fake news nominato dal Governo? È gravissimo dire che ci sono bambini… - matteosalvinimi : Il governo è così accecato dal potere che Conte, Pd e 5S discutono di poltrone e alleanze alle Regionali anziché di… - lana_carlotta : RT @ivocamic: #MELUZZI #lockdown già deciso per SOSPENDERE la #DEMOCRAZIA Piano strumentale planetario per giustificare #TITOLI #TOSSIC… - CarlaRotili : @dantegiumanini @aspettaaspetta Ma ritornate bene in Africa a fare la quarantena! Basta sperperare soldi degli ital… -

Ultime Notizie dalla rete : governo è Cambiano sottosegretari i viceministri ma il sito del governo non si accorge di nulla Tiscali Notizie Incentivi auto: più vantaggi per chi sceglie auto ibride

Il Governo, attraverso il nuovo Decreto Agosto, ha inserito diverse novità nei bonus per l’acquisto di auto nuove con e senza rottamazione. Vediamo insieme cosa cambierà Dopo lo shock dovuto alla ...

De Luca: “Se il contagio peggiora pronto a chiudere confini della Campania”

Vincenzo De Luca chiederà di chiudere i confini regionali nel caso in cui il contagio da Coronavirus peggiori. A riferirlo è stato lo stesso presidente della Regione Campania nel corso del solito punt ...

