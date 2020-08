Il governatore del Maine ordina al personale dei ristoranti di indossare collari elisabettiani (come quelli per cani) al posto delle visiere anti-Covid (Di venerdì 21 agosto 2020) Il governatore del Maine ha ordinato al personale dei ristoranti di indossare visiere anti-Covid capovolte in modo che dirigano il respiro verso l’alto. Sì davvero. Il decreto del governatore Janet Mills afferma che “il personale di front-of-house nei ristoranti che scelgono di indossare schermi per il viso deve ora indossarli a testa in giù in modo che siano attaccati al colletto invece che alla fronte, in modo che il loro respiro sia diretto verso l’alto”, riporta Maine Public Radio . Dato che le unità di condizionamento possono facilitare la diffusione ... Leggi su databaseitalia

fattoquotidiano : LEGA Per capire perché Salvini difende così strenuamente Fontana, basta guardare chi sono i collaboratori più stret… - enpaonlus : ** Perché Fugatti non prova a far pace con la natura? ** Dopo la figuraccia sugli orsi, governatore Trentino Fugat… - SkyTG24 : 'Per di più lo abbiamo appreso da una notizia di agenzia di stampa' Così il governatore Alberto #Cirio ha commentat… - ANSA_med : Libri: Michele Emiliano, l'ultimo re di Puglia. Tommaso Forte racconta governatore alla vigilia del voto | #ANSA - ANSA_med : Libri: Michele Emiliano, l'ultimo re di Puglia. Tommaso Forte racconta governatore alla vigilia del voto | #ANSA -