Il governatore De Luca in diretta Facebook | ‘Troppi contagi | a fine agosto valuteremo se chiudere la Campania’

Troppi contagi, soprattutto trai giovani, a causa del loro comportamento: movida, niente protezioni e nessun obbligo, per alcune regioni italiane, di tampone per chi rientra dell'estero. Per questo Vincenzo De Luca, governatore della Campania, vuole usare la linea dura. Se i contagi continueranno a salire, a fine agosto chiuderà i confini regionali, ripristinando la limitazione della mobilità intraregionale. Il Presidente della Regione lo ha annunciato nel corso di una diretta Facebook andata in onda oggi nel primo pomerio, precisando che la decisione verrà presa "con grande determinazione, salvo i casi di motivi di lavoro o di salute. Ci regoleremo anche sui contagi nel resto ...

