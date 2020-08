Il dramma ecologico di Mauritius: ci vorranno anni per eliminare il carburante dalle acque (Di venerdì 21 agosto 2020) All fine del mese scorso una nave-cisterna giapponese si è scontrata contro una barriera corallina al largo della costa di Mauritius, riversando tonnellate di carburante nelle acqua cristalline dell’isola dell’Oceano Indiano. Dal giorni in cui la MV Wakashio sulla barriera di Pointe d’Ensy, si è cercato di allontanare il carburante per proteggere l’incalcolabile valore dell’ecosistema, ricchissimo di specie rare. Un team di esperti giapponesi raggiungerà l’isola per aiutare nel processo di “pulizia” delle acqua, famosissime in tutto mondo. Il Blue Bay Marine Park, il sito per lo snorkeling più famoso del Paese, dista solo un chilometro. «Migliaia di specie intorno alle lagune incontaminate di Blue Bay, Pointe d’Esny e Mahebourg, sono a rischio di ... Leggi su giornalettismo

SONO passati 20 giorni da quando più di mille tonnellate di carburante si sono riversate in mare dal cargo giapponese che si è incagliato, ancora non si sa bene perché, vicino alle coste dell'isola di ...

